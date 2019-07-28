Полине срочно нужна операция

У Полины с рождения проблемы со слухом, на одно ушко она ничего не слышит. Врачи обнадёжили, что восстановить слух можно. Но недавно у девочки обнаружили опухолевое образование, которое может привести к абсцессу в головном мозге и менингиту. Полине срочно нужна операция. Однако такое лечение платное, госсквот на него нет.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Полина Федоренко, 6 лет,

Атрезия (недоразвитие) правого наружного слухового прохода, холестеатома.

Требуется операция. Не хватает 184 084 руб.

«Я была беременна двойней, и врачи предупредили, что роды будут сложными. Дети родились раньше срока. Арина оказалась более крепкой и здоровенькой, а вот у Полины выявили много проблем со здоровьем. Особенно тяжёлая ситуация со слухом: правым ухом дочка ничего не слышит. И хотя внутренне ухо развито хорошо, слуховой проход очень узкий и заканчивается слепо. Но специалисты сказали, что, несмотря на патологию, есть шанс восстановить слух у дочки, и рекомендовали операцию. Но её приходилось постоянного откладывать из-за болезней – Полина то и дело простужалась, после ОРЗ возникали отиты.

Недавно у дочки обнаружили в ушках скопление жидкости и диагностировали холестеатому. Это опухолевое образование, которое, разрастаясь, разрушает соседние ткани. Полине установили шунт для отведения жидкости, но это мера временная. Дочке срочно нужна операция. Без лечения ей грозит абсцесс в головном мозге и менингит. Полю готовы принять в медицинском Центре имени К.А.Раухфуса, но операцию должны оплатить мы, так как госквот на подобное лечение в этой клинике нет. Самим нам не собрать нужную сумму – живем только на зарплату мужа, у нас трое детей. Пожалуйста, помогите!» Ольга Федоренко, Санкт-Петербург.

Светлана Алексеенко, заведующая оториноларингологическим отделением Детский городской многопрофильный клинический центр имени К.А. Раухфуса (Санкт-Петербург):

«Необходима срочная операция, в ходе которой Полине удалят холестеатому барабанной полости и произведут анатомическую реконструкцию наружного уха – восстановят слуховой проход и установят протез слуховых косточек. Девочка будет нормально слышать».

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Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: "Фонтанка.ру", "Деловой Петербург" и "ВЕСТИ Санкт-Петербург".