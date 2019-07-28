Навального госпитализировали из спецприемника. У задержанного оппозиционера случился приступ аллергии

Находящийся под арестом оппозиционный политик Алексей Навальный доставлен из спецприемника в больницу №64. Как сообщает Meduza, он находится в терапевтическом отделении. По данным телеканала РЕН ТВ, у политика случился аллергический приступ.

Ранее Навальный был арестован 24 июля на 30 суток из-за повторного нарушения правил проведения митинга. Его признали виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ за пост в Facebook, где он якобы призывал людей выйти на несогласованную акцию протеста 27 июля к зданию мэрии. Кроме того, по версии полиции, Навальный, участвуя в митинге 20 июля, также призывал людей к участию в несанкционированном митинге у здания мэрии Москвы.

Несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы прошла 27 июля в Москве. Официально МВД оценивало число участников в 3,5 тысячи человек, но в протоколе о задержании была названа цифра в 10 тысяч. Всего, по данным МВД, было задержано 1074 человека, что является рекордом. "ОВД-Инфо" говорит о 1373 задержанных.