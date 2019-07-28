Любовь и кошка. Петербурженку после падения из окна не спасли врачи через дорогу, «удачливей» оказался тайный любовник

За сутки в Петербурге из окон выпали трое взрослых горожан. Спасавшую кошку девушку вернуть к жизни не удалось.

Как стало известно «Фонтанке», 20-летняя жительница Ленобласти гостила в квартире на 9 этаже первого корпуса дома №2 по улице Костюшко. Около половины двенадцатого днём 27 июля она потянулась из окна за кошкой, но сама не смогла удержаться. Со множественными переломами и травмами внутренних органов ее доставили в больницу, приемное отделение которой находится в сотне метров от места падения, но оперативность ей помочь не могла. Через полчаса медики констатировали смерть девушки.

42-летнего мужчину привезли в НИИ скорой помощи ночью 28 июля. Он упал со второго этажа 67 дома по Будапештской улице. По его словам, подвела пострадавшего неосторожность – он лез в окно к подруге, но оступился. Подобное он делал не впервые, на этот раз был нетрезв.

Ещё одна девушка упала с высоты пятого этажа 72 дома по Бухарестской улице около девяти часов вечера накануне. 23-летняя пациентка в тяжёлом состоянии. Обстоятельства, при которых она переломала ноги, неизвестны.