«Непропорциональное применение силы». В ЕС назвали задержания на митинге в Москве нарушением свободы слова и собраний

Массовые задержания участников несанкционированной акции в центре Москвы подрывают конституционные права граждан. Такое заявление сделала представитель Европейской службы внешних связей (EEAS) Майя Косьянчич.

«Эти задержания, а также непропорциональное применение силы против мирных участников протеста, последовавших за серией арестов и полицейских проверок оппозиционных политиков, вновь серьезно подрывают фундаментальное право на свободу слова, объединений и собраний»,— говорится в заявлении, опубликованном на сайте EEAS. Таким права гарантирует Конституция РФ, и в ЕС ожидают, что они будут соблюдаться. Необходимо создать все условия для того, чтобы назначенные на сентябрь выборы стали «подлинно демократическим процессом», подчеркнула Майя Косьянчич.

Несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы прошла 27 июля в Москве. Она стала крупнейшей по количеству задержанных за последние годы в России. В числе 1074 задержанных оказались незарегистрированные кандидаты Иван Жданов, Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Юлия Галямина. Официально МВД оценивало число участников в 3,5 тысячи человек, но в протоколе о задержании была названа цифра в 10 тысяч.