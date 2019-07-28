Полиция Москвы в протоколе задержания оценила количество митинговавших в 10 тысяч человек

Официальная цифра МВД о количестве участников митинга в Москве, который состоялся 27 июля, отличается от той, что указана в протоколах задержания. Копию протокола полиции в своём "Фейсбуке" опубликовал накануне журналист и муниципальный депутат района Хамовники Илья Азар. На это обратил внимание телеканал "Дождь".

В протоколе задержания Азара сказано, что он скандировал лозунги, «привлекая внимание граждан и средств массовой информации» и «игнорируя разъяснения сотрудников полиции». По версии полицейских, он делал это «в составе группы граждан в количестве около 10000 человек».

В последний раз МВД дало информацию о количестве участников митинга 27 июля в 16:00 – 3,5 тысячи человек. В 21:30 Главк рассказал, что за различные правонарушения задержаны 1074 человека. Несогласованная акция протеста, вызванная отказом в регистрации независимым кандидатам на выборы в Мосгордуму, стала крупнейшей по количеству задержанных за последние годы в России. Ранее отметку в 1000 официально никогда не переступали.

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По данным ОВД-Инфо, всего в ходе протеста было задержано 1373 человека, из них минимум 42 – несовершеннолетние.