Белорусский блогер и водитель трамвая из Петербурга умерли в удушливом колодце. Кислорода там было в два раза меньше нормы

Основной причиной гибели мужчин в канализационном колодце на Петроградской стороне в Петербурге считается удушье. Вместе с видеоблогером из Белоруссии в коллектор спустился петербуржец, сотрудник ГУП «Горэлектротранс».

Как стало известно «Фонтанке», в коллектор напротив 19 дома по набережной реки Карповки 41-летний белорус Павел Шпунтенков и 33-летний россиянин Алексей Кулаков спустились в полпервого ночи 27 июля. В четыре часа они должны были сделать контрольный звонок своему знакомому, который ждал их на поверхности. Когда молчание стало тревожным, он позвонил в полицию. Около восьми утра тела нашли, к 11 часам вытащили на поверхность.

По данным нашего издания, в коллекторе были сделаны замеры воздуха. Они показали, что кислорода в колодце было 8 процентов при норме в 20.

Павел Шпунтенков автор блога Road to film. У него были сотни тысяч подписчиков.