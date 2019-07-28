Умер журналист Владимир Кара-Мурза. Он был одним из основателей «старого НТВ»

На 60-ом году жизни умер историк, тележурналист, один из основателей «старого НТВ» Владимир Кара-Мурза. Об этом в «Твиттере» сообщил его сын Владимир Кара-Мурза-младший.

«Ушел в 8 утра, в день своих именин», — написал он. Время и место прощания будет объявлено позже.

Сегодня, 28 июля, ушёл из жизни Владимир Алексеевич Кара-Мурза (1959-2019). Историк, тележурналист, один из основателей «старого НТВ». Мой папа. Ушёл в 8 утра, в день своих именин. О месте и времени прощания семья сообщит дополнительно. pic.twitter.com/F9x0LwhZ92 — Vladimir Kara-Murza (@vkaramurza) 28 июля 2019 г.

Российский журналист, теле- и радиоведущий Владимир Алексеевич Кара-Мурза родился 24 октября 1959 года в Москве. Окончил исторический факультет МГУ в 1981-м, стал членом Академии российского телевидения с 2007 года. Вёл информационно-аналитическую программу «Сегодня в полночь» на телеканале НТВ во второй половине 1990-х, но после конфликта с руководством по идеологическим разногласиям в 2001 году ушёл на ТНТ. С 2003 по 2008 работал на телеканале RTVI.