«Безусловно, это все еще довольно большой разрыв». Эксперты подсчитали разницу доходов между богатыми и бедными в России

Самые высокооплачиваемые работники в РФ получают в 13 раз больше самых низкооплачиваемых работников. К такому выводу пришли в Российском экономическом университете имени Плеханова по итогам исследования регионального развития с 2000-го по 2019 год, сообщает 28 июля «Российская газета».

По данным Росстата, средняя зарплата 10% самых высокооплачиваемых работников составляет 157,2 тысяч рублей, 10% самых низкооплачиваемых россиян —12 тысяч рублей.

Есть и хорошая новость. За 19 лет разрыв сократился более, чем в 2,5 раза. Так, в 2000 году разница в доходах составляла 34 раза. «Безусловно, это все еще довольно большой разрыв, но тенденция к его сокращению наблюдается все последние годы, и мы надеемся, что сохранится и дальше»,— отмечает заведующая лабораторией количественных методов вуза Елена Егорова.

Сокращению разницы в зарплатах, по мнению экспертов, будет способствовать увеличение промышленного производства, в частности, в перерабатывающей и текстильной промышленности, электроэнергетике, металлургии и других. Благоприятными факторами также являются низкий уровень безработицы и сокращение доли работников с зарплатой ниже прожиточного минимума.

При этом реальные располагаемые доходы россиян продолжают сокращаться. В первом полугодии 2019 года они снизились на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.