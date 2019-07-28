Рейс Vueling из Петербурга в Барселону задержан на 9 часов. Причиной стала забастовка испанских авиадиспетчеров

Рейс испанской авиакомпании Vueling, который должен был отправиться из Петербурга в Барселону в 5.10 утра, отправят в столицу Каталонии в 14.00, следует из данных аэропорта Пулково. Таким образом, вместо того, чтобы наслаждаться испанским солнцем, отпускникам придется провести 9 дополнительных часов в ожидании рейса.

По словам читателя «Фонтанки», представитель авиакомпании объяснил задержку забастовкой авиадиспетчеров. Напомним, вчера по той же причине утренний рейс Vueling в Барселону был и вовсе отменен.

Как сообщает издание El Pais, диспетчеры барселонского аэропорта «Эль Прат» бастуют против слишком серьезной нагрузки. За два дня протестов 27 и 28 июля могут не вылететь пассажиры практически тысячи рейсов.

При этом рейсы в Барселону российских авиакомпаний «Россия» и S7 улетели в столицу Каталонии по расписанию или с небольшой задержкой.

А вот рейс авиакомпании «Россия» в Симферополь улетел с 8-часовой задержкой. Вместо 17.50 27 июля он отправился в 2.00 28 июля. Вылет был отложен по техническим причинам.