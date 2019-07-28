Полиция задержала стрелявшего в лицо велосипедиста. Ему грозит третья судимость

После стрельбы на Загородном проспекте полиции удалось задержать похитителя велосипеда. Зрение его владельцу удалось спасти.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе регионального управления МВД, оперативники в Адмиралтейском районе задержали безработного 34-летнего петербуржца, он признал свое участие в похищении велосипеда. Задержанный уже дважды был судим за грабежи, теперь же ему грозит статья за разбой – уголовное дело было возбуждено после того, как в полицию обратился 18-летний велосипедист.

По данным «Фонтанки», подозреваемого удалось оперативно найти, в том числе, благодаря камерам городской системы видеонаблюдения.

Как сообщалось ранее, мужчина выстрелил молодому человеку в лицо на Загородном проспекте в час ночи 27 июля. Помощь ему оказали в глазной травме на Литейном проспекте, врачи диагностировали ожог роговицы. В пять утра он уже смог написать заявление, в котором указал стоимость велосипеда – 110 тысяч рублей.