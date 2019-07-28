Суд закрыл бар «Винный шкаф» на улице Рубинштейна. Заведение нарушало покой жителей

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области запретил ООО «Любимое вино моей мамы», управляющему баром «Винный шкаф», осуществлять деятельность по оказанию услуг общественного питания, подачи напитков в помещении на ул. Рубинштейна, дом 9/3, лит. А.

Как следует из резолютивной части, опубликованной 28 июля, деятельность заведения была прекращена по требованию петербургского Роспотребнадзора. Ранее ведомство провело проверку бара и выяснило, что «Винный шкаф» находится на одном этаже с жилыми квартирами, что не допускается действующими санитарными правилами. Также у него отсутствует отдельная от жилого дома канализация и вентиляционное оборудование. Все это «создает реальную угрозу здоровью населения», – посчитало ведомство.

По данным СПАРК, ООО «Любимое вино моей мамы» принадлежит предпринимателям Евгению Тонкову и Евгению Хитькову. Евгений Хитьков также является совладельцем кофейни Serf Coffee, которую ранее Смольный выселил из принадлежащего городу помещения на ул. Рубинштейна, 10.

Ранее «Винному шкафу» пришлось демонтировать с фасада здания вентиляционную трубу, установленную без согласия жильцов дома.

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Противостояние барменов и жителей улицы Рубинштейна начало нарастать по мере увеличения числа заведений. Накануне чемпионата мира по футболу рестораторы начали активно обживать не только помещения на первой линии, но и во дворах, и на вторых этажах. Собственники квартир недовольны тем, что заведения нарушают их покой громкой музыкой в ночное время, шумом, который устраивают пьяные посетители, а также курением под окнами. Союзника они нашли в лице Роспотребнадзора, после проверок которого ряд баров оказался вне закона.

Но многие заведения продолжили работу, несмотря на решения судов. «Фонтанка» подробно описывала схему смены юридических лиц, которая позволяет не прекращать деятельность.

Владельцы общепита хотят урегулировать конфликт с жителями через заключение общественного договора. Но собственники квартир пока непреклонны. Также в Петербурге идет обсуждение общественной концепции преобразования улицы Рубинштейна, инициированное группой жителей.