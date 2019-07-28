Северная Корея отпустила задержанное российское судно

Российский траулер «Сянхайлинь-8» 27 июля был отпущен северокорейскими властями. Об этом сообщает посольство РФ в КНДР.

Как уточнили в дипмиссии, в 16:00 по местному времени капитану судна сообщили об освобождении, а через несколько часов траулер вышел из порта Вонсан и взял курс на южнокорейский Сокчо, чтобы высадить там двух членов экипажа, которые являются гражданами этой страны.

Посольство выясняет обстоятельства задержания судна.

По версии пограничников Северной Кореи, 17 июля в 10:30 по московскому времени «Сянхайлинь-8» был задержан за нарушение границы, так как судно почти на 30 км зашло вглубь корейской территории. На борту среди членов экипажа находилось 15 граждан РФ.