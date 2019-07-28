В Петербург прибыл командующий ВМС Ирана

Командующий ВМС Ирана Хосейн Ханзади вечером в субботу , 27 июля, прилетел в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в праздновании Дня ВМФ и обсудить развитие морского сотрудничества c Россией. Об этом 28 июля сообщает русскоязычное информагентство в Иране ИРНА.

"Иран как могущественная страна в центре Западной Азии имеет региональное и глобальное влияние в различных областях, и, безусловно, сотрудничество и взаимодействие этих двух стран может стать большим достижением для коллективной безопасности на море", – цитирует агентство контр-адмирала Ханзади.

Он указал, что в Петербург он прибыл по приглашению российских коллег.

Как отмечает ТАСС, Ханзади станет гостем Главного военно-морского парада в Петербурге и Кронштадте, который в воскресенье примет президент Владимир Путин.

"Фонтанка" ведёт трансляцию парада.