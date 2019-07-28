Каршеринговый автомобиль, преследуемый полицейскими, разнёс остановку в Невском районе

В ночь на 28 июля в Невском районе Петербурга каршеринговый автомобиль удирал от полицейского патруля. Об этом сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По предварительным данным, погоня за арендованной машиной закончилась в районе перекрёстка улицы Тельмана и проспекта Большевиков.

"Водителя начали зажимать, и он улетел в автобусную остановку", – описывает случившееся очевидец.

Женщину, которая управляла авто, для оформления протокола забрали полицейские, уточняют пользователи.