В одном строю с «Фонтанкой». Главный военно-морской парад в онлайн-режиме

«Фонтанка» представляет альтернативу телевизионной версии Главного военно-морского парада. Мы попытаемся увидеть изнанку события, которое в зрелищности соревнуется с «Алыми парусами».

28 июля, 12:51 Вернулась связь и наши фотокорреспонденты незамедлительно передали лучшие кадры военно-морского парада из Кронштадта.







28 июля, 12:43 Перекрытая дамба оставила город Кронштадт без пробок. До 17 часов попасть на остров Котлин можно только по специальным пропускам или на общественном транспорте. Жителям Кронштадта сегодня еще предстоит пережить концерт в Петровском парке и артиллерийский салют.



28 июля, 12:35 Среди гостей на Сенатской поговаривают, что в Адмиралтействе состоится президентский приём. Чтобы попасть на него, нужны дополнительные приглашения. Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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28 июля, 12:33 В Кронштадте парад тоже официально завершён. Люди расходятся. Образовалась толпа через мост. Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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28 июля, 12:29 Вот теперь точно все. Даже диктор сказал. Оркестр уходит с площади. В Петербург вернулось солнце. Фрагмент трансляции главного Военно-морского парада

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28 июля, 12:28 Парад на Сенатской площади продолжается. Но уже без Верховного Главнокомандующего, президент покинул Сенатскую площадь. Фрагмент трансляции главного Военно-морского парада

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28 июля, 12:22 Президент Владимир Путин пообщался с пострадавшими от наводнения жителями Иркутской области, которых он пригласил на военно-морской парад. Фрагмент трансляции главного Военно-морского парада

Для просмотра в полный размер кликните мышкой Для просмотра в полный размер кликните мышкой А вот автограф на гюйсе президент не оставил. Мужчина, который добрался до президента с такой необычной просьбой, наш коллега, оператор одного из телеканалов. Мы за ним и за его гюйсом наблюдаем с раннего утра. Фрагмент трансляции главного Военно-морского парада

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28 июля, 12:09 Последний корабль ушёл из Кронштадта. Что характерно, иностранные моряки активно машут зрителям, а наши стоят с каменными лицами. Фото не будет. Народ начал расходиться в Кронштадте - люди спускаются с трибун и идут к выходу.

28 июля, 12:07 Боевая авиация пролетела над Кронштадтом, где пока солнечно. А вот Петербург встречает военным летчиков дождем. Фрагмент трансляции главного Военно-морского парада

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28 июля, 12:01 Самый большой участник парада идущий сегодня в строю - большой противолодочный корабль "Североморск", пришел в Кронштадт с Северного флота. Ракетный крейсер "Маршал Устинов" и автомная подводная лодка "Смоленск" мимо трибун не проходят, а стоят на бочках на кронштадтском рейде. Самый большой участник парада большой противолодочный корабль "Североморск", Фрагмент трансляции главного Военно-морского парада

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28 июля, 12:00 С Сенатской передают: кажется, дождь начинается. Минут за 15 налетел шквалистый ветер. Очень стало неуютно на Сенатской площади. Фрагмент трансляции главного Военно-морского парада

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28 июля, 11:56 Над Кронштадтом появились воздушные участники парада. Через несколько минут ждем в Петербурге. Фрагмент трансляции главного Военно-морского парада

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28 июля, 11:23 Напомним, в наземной, морской и воздушной составляющей принимают участие 40 кораблей, три подводных лодки, 41 воздушное судно и более 4 тысяч военнослужащих. Каким кораблям на генеральной репетиции улыбался министр обороны Сергей Шойгу, «Фонтанка» рассказывала накануне.

28 июля, 11:14 Президент закончил здороваться с участниками парада на Неве. Поздравил всех, кроме моряков линкора "Полтава". Потому что "Полтава" не настоящий корабль, а музей.



Вдоль петербургских набережных стоят еще не принятые в состав флота корвет «Гремящий», фрегат «Адмирал флота Касатонов» и подлодка «Кронштадт», а также малые ракетные корабли с высокоточным оружием «Мытищи» и «Серпухов».

28 июля, 11:09 Парад начался. Президент на борту катера № 1. Вместе с ним строй кораблей парада на Неве обходят министр обороны Сергей Шойгу, главком ВМФ Николай Евменов, командующий ЗВО Александр Журавлев. Командир главного прогулочного катера страны сегодня капраз Алексей Апанович из Кронштадта. Фрагмент трансляции главного Военно-морского парада

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28 июля, 10:39 Корреспондент с Сенатской передает: вольница кончилась. Включили глушилки. Военная полиция загоняет народ на трибуны. Парадные расчёты готовятся к построению на Сенатской площади. Это главный дирижер парада - каперанг Алексей Карабанов. Он единственный на флоте, кому разрешено носить такие харизматические усы. Главный дирижер парада каперанг Алексей Карабанов Фрагмент трансляции главного Военно-морского парада

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28 июля, 10:32 На Сенатской тем временем на трибунах рассаживаются представители иностранных делегаций. Ожидают прибытие главнокомандующего. Владимир Путин скоро прилетит из Кронштадта на вертолётную площадку Петропавловской крепости и пересядет на адмиральский катер.







28 июля, 10:18 Для Петербурга День ВМФ - особый праздник. Первые торжественные мероприятия прошли накануне. "Санкт-Петербургский Клуб моряков-подводников и ветеранов ВМФ" собрался на теплоходе, прошел вдоль строя коораблей парада, ветераны совершили панихиду по погибшим морякам, после чего возложили венки на воду. Длина полотнища – 65 метров, ширина – 43 метра. Швеи сшили 70 полос ткани по 40 квадратных метров каждая.Вес готового флага составил 300 килограммов. Для перевозки на грузовом автомобиле его пришлось сложить 70 раз.

28 июля, 10:04 На Сенатской площади идут последние приготовления. Разминается оркестр. Горят ростральные колонны.Это первый разведпризнак, что всё вот-вот начнется. Пламя будет гореть до 14.00 и погаснет, как только парад завершится. "Фонтанка.ру"

Для просмотра в полный размер кликните мышкой Для просмотра в полный размер кликните мышкой Но в 22.00 огонь снова зажгут на полтора часа. В 22.30 праздничный салют украсит вечернее небо Петербурга 30 залпами артиллерийских орудий и выстрелами из салютных установок. Расчёты из офицеров и курсантов Михайловской военной артиллерийской академии, военнослужащих Западного военного округа в течение 10 минут произведут салют батареей из 12 орудий Д-44 и батареей из 12 фейерверочных установок на базе «КАМАЗа». Будет применено более 70 видов фейерверочных изделий: «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега», «Фиалка» и другие. Площадки проведения салюта разместятся на Большом пляже Петропавловской крепости и в Кронштадте.