В одном строю с «Фонтанкой». Главный военно-морской парад в онлайн-режиме
«Фонтанка» представляет альтернативу телевизионной версии Главного военно-морского парада. Мы попытаемся увидеть изнанку события, которое в зрелищности соревнуется с «Алыми парусами».
-
Вернулась связь и наши фотокорреспонденты незамедлительно передали лучшие кадры военно-морского парада из Кронштадта.
-
А вот центр Петербурга стоит плотно.
Тут всё такое пешеходное, умиляется корреспондент "Фонтанки".
-
Перекрытая дамба оставила город Кронштадт без пробок. До 17 часов попасть на остров Котлин можно только по специальным пропускам или на общественном транспорте. Жителям Кронштадта сегодня еще предстоит пережить концерт в Петровском парке и артиллерийский салют.
-
Среди гостей на Сенатской поговаривают, что в Адмиралтействе состоится президентский приём. Чтобы попасть на него, нужны дополнительные приглашения.
-
В Кронштадте парад тоже официально завершён. Люди расходятся. Образовалась толпа через мост.
-
Вот теперь точно все. Даже диктор сказал. Оркестр уходит с площади. В Петербург вернулось солнце.
-
Парад на Сенатской площади продолжается. Но уже без Верховного Главнокомандующего, президент покинул Сенатскую площадь.
-
Президент Владимир Путин пообщался с пострадавшими от наводнения жителями Иркутской области, которых он пригласил на военно-морской парад.
А вот автограф на гюйсе президент не оставил. Мужчина, который добрался до президента с такой необычной просьбой, наш коллега, оператор одного из телеканалов. Мы за ним и за его гюйсом наблюдаем с раннего утра.
-
Парад официально завершён. К Владимиру Путину с трибун спустился врио губернатора Александр Беглов. С минуту они о чём-то беседовали, а затем пошли рука об руку мимо зрительских трибун.
(
Парад завершён, но не совсем. Началась наземная часть. Маршевым строем сейчас по Сенатской площади маршируют моряки и кадеты.Замыкает пешую колонну юнармейский отряд.
-
Над Петербургом - боевая авиация и дождь. Кому сейчас хорошо, так это морякам и кадетам из парадных расчётов. Они все утро стояли на солнцепеке. А сейчас наверняка испытывают облегчение.
Ой. что это?!
-
Последний корабль ушёл из Кронштадта. Что характерно, иностранные моряки активно машут зрителям, а наши стоят с каменными лицами. Фото не будет.
Народ начал расходиться в Кронштадте - люди спускаются с трибун и идут к выходу.
-
Боевая авиация пролетела над Кронштадтом, где пока солнечно. А вот Петербург встречает военным летчиков дождем.
-
Морскую часть парада в Кронштадте завершают китайский и индийский гости - эсминец "Сиань" и фрегат "Таркаш".
Индийский фрегат российской постройки, а вот китайские моряки предпочитают продукцию собственных производителей.
-
Самый большой участник парада идущий сегодня в строю - большой противолодочный корабль "Североморск", пришел в Кронштадт с Северного флота. Ракетный крейсер "Маршал Устинов" и автомная подводная лодка "Смоленск" мимо трибун не проходят, а стоят на бочках на кронштадтском рейде.
-
С Сенатской передают: кажется, дождь начинается. Минут за 15 налетел шквалистый ветер. Очень стало неуютно на Сенатской площади.
-
Над Кронштадтом появились воздушные участники парада. Через несколько минут ждем в Петербурге.
-
В Кронштадте началась вторая часть военно-морского парада. По большому кронштадтскому рейду идут большие корабли, водоизмещение которых не позволяет им войти в Неву. Президент и петербуржцы смотрят кронштадтскую часть парада на видеоэкранах.
-
Морская часть парада на Неве завершилась. Все корабли и катера успешно преодолели сложный Невский фарватер под мостами.
-
Зрителям парада показали безэкипажный катер-робот, предназначенный для поиска и уничтожения морских мин. Ветераны на трибуне шутят - "сегодня в безэкипажном катере минимум два капраза сидят".
-
Владимир Путин переходит на смотровую площадку. В этом году она очень удобная. Проходящие корабли можно будет рассмотреть в деталях.
-
Путин напомнил о подвиге экипажа погибшего аппарата АС-31. Подвиг экипажа секретного батискафа, чья гибель пополнила поминальный список Военно-морского флота России, был упомянут в парадной речи Владимира Путина на Сенатской площади. Как передает корреспондент «Фонтанки», в своем выступлении принимающий 28 июля парад на Неве президент напомнил, что "российские моряки всегда до конца стоят на боевой вахте, как это было всегда". Среди подвигов, которые он назвал, сражение брига "Меркурий" с турецкой эскадрой в 19 веке, героическая гибель крейсера "Варяг" и действия экипажа глубоководного аппарата, загоревшегося в Баренцевом море. "Родина всегда помнила и будет помнить своих героев", - сказал президент России. Из современных кораблей Владимир Путин упомянул фрегат "Адмирал Горшков", на прошлой неделе вернувшийся в Петербург из пятимесячного кругосветного плавания.
-
В Кронштадте на горизонте показались корабли, которые откроют здесь парад. Пока все собравшиеся смотрят трансляцию из Петербурга.
-
Напомним, в наземной, морской и воздушной составляющей принимают участие 40 кораблей, три подводных лодки, 41 воздушное судно и более 4 тысяч военнослужащих. Каким кораблям на генеральной репетиции улыбался министр обороны Сергей Шойгу, «Фонтанка» рассказывала накануне.
-
Путин на трибуне, внесли главный Андреевский флаг страны - историческое боевое знамя линейного корабля "Азов". Ждем речь президента.
-
Президент закончил здороваться с участниками парада на Неве. Поздравил всех, кроме моряков линкора "Полтава". Потому что "Полтава" не настоящий корабль, а музей.
Вдоль петербургских набережных стоят еще не принятые в состав флота корвет «Гремящий», фрегат «Адмирал флота Касатонов» и подлодка «Кронштадт», а также малые ракетные корабли с высокоточным оружием «Мытищи» и «Серпухов».
-
Парад начался. Президент на борту катера № 1. Вместе с ним строй кораблей парада на Неве обходят министр обороны Сергей Шойгу, главком ВМФ Николай Евменов, командующий ЗВО Александр Журавлев. Командир главного прогулочного катера страны сегодня капраз Алексей Апанович из Кронштадта.
-
Мы перемещаемся на Сенатскую. Свои места на трибунах заняли врио губернатора Петербурга Александр Беглов, председатель Совета федерации Валентина Матвиенко и глава СК РФ Александр Бастрыкин.
В Петербурге разведены четыре центральных моста: Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный. Переправы вернут в исходное положение в 12.15. По крайней мере так заявлено в графике. Ближайшие полтора часа проезд по ЗСД будет бесплатным.
Командующие флотами докладывают главкому ВМФ о готовности к параду по видеосвязи. Через несколько минкт всё начнется.
Прозвучал залп холостыми боеприпасами артиллерийской батареи, расположенной у Петропавловской крепости, определил начало парада. Также расчеты орудий сопроводили семь залпов и исполнение государственного гимна. Ещё семь залпов дадут после пролета парадной группы авиации в конце парада.
-
Допуск гостей Кронштадта на трибуны Южной стенки прекращён. Те, кому не повезло попасть на трибуны Кронштадта могут посмотреть строй боевых кораблей из нового городского сквера Инчхон, открытого накануне. Вход в сквер расположен на пересечении улиц Мартынова и Зосимова.
В корабельном фарватере Кронштадта выстроились яхты и катера простых петербуржцев, которые заняли самые выгодные места для просмотра.
К слову, желающие увидеть водную часть парада с острова Котлин, выстраивались в очереди на автобусных остановках на "Беговой" и "Старой деревне" с 7 утра.
Тем, кому достались пригласительные, повезло больше. Их бесплатно и с комфортом увозили из Петербурга шатлы.
-
Владимир Путин обошел на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде. Фрагмент трансляции главного Военно-морского парада.
А гостей развлекает оркестр штаба ЗВО.
-
Корреспондент с Сенатской передает: вольница кончилась. Включили глушилки. Военная полиция загоняет народ на трибуны. Парадные расчёты готовятся к построению на Сенатской площади.
Это главный дирижер парада - каперанг Алексей Карабанов. Он единственный на флоте, кому разрешено носить такие харизматические усы.
-
Бывший замглавкома ВМФ Александр Федотенков уверенно пересек Сенатскую. Командовал Черноморским флотом, в Адмиралтействе служил при главкомах Викторе Чиркове и Владимире Королёве.
Мимо прошёл ничего не видящий пресс-секретарь ВМФ Игорь Дыгало. Состояние у него - «я не спал и не ел шесть дней».
Пока не прибыл Верховный Главнокомандующий, на Сенатской командует парадом Константин Эрнст - главный режиссер трансляции.
-
На Сенатской тем временем на трибунах рассаживаются представители иностранных делегаций. Ожидают прибытие главнокомандующего. Владимир Путин скоро прилетит из Кронштадта на вертолётную площадку Петропавловской крепости и пересядет на адмиральский катер.
-
Наши корреспонденты с раннего утра в Кронштадте. Рапортуют - в Усть-Рогатке к параду тоже всё готово. Первые корабли уже отправилиь в сторону Петербурга. Во главе колонны "Маршанск" и "Советск".
Инфографика наших коллег: "Кто пойдет по Неве: Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ-2019"
В Кронштадте очень яркое солнце, быстро становится жарко. Никаких навесов нет. Так что на трибунах быстро разворачиваются зонтики.
-
Для Петербурга День ВМФ - особый праздник. Первые торжественные мероприятия прошли накануне. "Санкт-Петербургский Клуб моряков-подводников и ветеранов ВМФ" собрался на теплоходе, прошел вдоль строя коораблей парада, ветераны совершили панихиду по погибшим морякам, после чего возложили венки на воду.
Длина полотнища – 65 метров, ширина – 43 метра. Швеи сшили 70 полос ткани по 40 квадратных метров каждая.Вес готового флага составил 300 килограммов. Для перевозки на грузовом автомобиле его пришлось сложить 70 раз.
-
На Сенатской площади идут последние приготовления. Разминается оркестр. Горят ростральные колонны.Это первый разведпризнак, что всё вот-вот начнется. Пламя будет гореть до 14.00 и погаснет, как только парад завершится.
Но в 22.00 огонь снова зажгут на полтора часа. В 22.30 праздничный салют украсит вечернее небо Петербурга 30 залпами артиллерийских орудий и выстрелами из салютных установок. Расчёты из офицеров и курсантов Михайловской военной артиллерийской академии, военнослужащих Западного военного округа в течение 10 минут произведут салют батареей из 12 орудий Д-44 и батареей из 12 фейерверочных установок на базе «КАМАЗа». Будет применено более 70 видов фейерверочных изделий: «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега», «Фиалка» и другие. Площадки проведения салюта разместятся на Большом пляже Петропавловской крепости и в Кронштадте.
-
Доброе утро. Мы начинаем текстовую трансляцию Главного военно-морского парада в Петербурге. Мы постараемся рассказать вам то, чего никогда не покажут по Первому каналу.