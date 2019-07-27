Цзай цзянь или намасте. Китайские и индийские моряки завершили парад ВМФ в Петербурге

Специальные гости Главного военно-морского парада: китайский эсминец «Сиань» и индийский фрегат «Таркаш» – замкнули кильватерный строй на Кронштадтском рейде. Воздушная часть парада представлена четырьмя десятками самолетов и вертолётов. Они сейчас готовятся к пролету над Невой.

Как передает корреспондент «Фонтанки», в Петербурге завершился третий по счету Главный военно-морской парад, посвященный дню ВМФ. В наземной, морской и воздушной составляющей приняли участие 40 кораблей, три подводных лодки, 41 воздушное судно и более 4 тысяч военнослужащих.

На рейде Невы 28 июля стоят еще не принятые в состав флота корвет «Гремящий», фрегат «Адмирал флота Касатонов» и подлодка «Кронштадт», а также малые ракетные корабли с высокоточным оружием «Мытищи» и «Серпухов». Возглавила парадный строй копия 54-пушечного парусного линейного корабля петровской эпохи «Полтава». В динамической части на Неве были задействованы 20 кораблей. Кронштадтскому рейду достались корабли крупного водоизмещения: ракетный крейсер «Маршал Устинов», атомный подводный ракетный крейсер «Смоленск», большой противолодочный корабль «Североморск», большой десантный корабль «Минск».

Боевые порядки тактических групп сформированы из авиации четырех флотов: самолёты Су-24, Су-25, Су-30СМ, Су-33, МиГ-29К, авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения А-50, самолёт-топливозаправщик Ил-78, Бе-200, Ту-142, Ил-38, а также вертолёты Ми-8, Ка-27М, Ка-28, Ка-29.