Рейс "России" из Петербурга в Симферополь задерживается на семь часов. В Пулково томятся 400 пассажиров, включая детей

Рейс авиакомпании "Россия" FV 5619, который должен был отправиться из Пулково в Симферополь 27 июля в 17:50, откладывается на семь часов по техническим причинам.

Согласно информационному табло петербургского аэропорта, вылет назначен на час ночи 28 июля.

"Туристы в количестве более 400 человек, в том числе дети до 5 лет, оказались заложниками технических неисправностей самолета", – пишет читатель "Фонтанки" Константин. По его словам, рейс отложили уже дважды, а представители авиакомпании внятных комментариев по сложившейся ситуации не дают. Туристы атакуют стойку "России".