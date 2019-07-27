Путин напомнил о подвиге экипажа погибшего аппарата АС-31

Подвиг экипажа секретного батискафа, чья гибель пополнила поминальный список военно-морского флота России, был упомянут в парадной речи Владимира Путина на Сенатской площади.

Как передает корреспондент «Фонтанки», в своем выступлении принимающий 28 июля парад на Неве президент напомнил, что «российские моряки всегда до конца стоят на боевой вахте, как это было всегда».

Среди подвигов, которые он назвал, – сражение брига «Меркурий» с турецкой эскадрой 19 веке, героическая гибель крейсера «Варяг» и действия экипажа глубоководного аппарата, загоревшегося в Баренцевом море.

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«Родина всегда помнила и будет помнить своих героев», – сказал президент России.

Из современных кораблей Владимир Путин упомянул фрегат «Адмирал Горшков», на прошлой неделе вернувшийся в Петербург из пятимесячного кругосветного плавания.

В конце речи президент объявил минуту молчания.

Напомним, «Фонтанка» ведет текстовую трансляцию парада, где подмечает любопытные детали и незаметные обывателю подробности.