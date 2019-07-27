Путин напомнил о подвиге экипажа погибшего аппарата АС-31
Подвиг экипажа секретного батискафа, чья гибель пополнила поминальный список военно-морского флота России, был упомянут в парадной речи Владимира Путина на Сенатской площади.
Как передает корреспондент «Фонтанки», в своем выступлении принимающий 28 июля парад на Неве президент напомнил, что «российские моряки всегда до конца стоят на боевой вахте, как это было всегда».
Среди подвигов, которые он назвал, – сражение брига «Меркурий» с турецкой эскадрой 19 веке, героическая гибель крейсера «Варяг» и действия экипажа глубоководного аппарата, загоревшегося в Баренцевом море.
«Родина всегда помнила и будет помнить своих героев», – сказал президент России.
Из современных кораблей Владимир Путин упомянул фрегат «Адмирал Горшков», на прошлой неделе вернувшийся в Петербург из пятимесячного кругосветного плавания.
В конце речи президент объявил минуту молчания.
Напомним, «Фонтанка» ведет текстовую трансляцию парада, где подмечает любопытные детали и незаметные обывателю подробности.
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Справка:
Пожар в Баренцевом море произошел 1 июля. В борьбе за живучесть корабля погибли четырнадцать старших офицеров. Штаб отряда гидронавтов находится в Петербурге. Четверо погибших офицеров посмертно награждены звездами Героя России, десять семей получили от Минобороны ордена Мужества. Подводники похоронены на Серафимовском кладбище в Петербурге.
Объект, где произошла трагедия, секретный. Официально он назван научно-исследовательским глубоководным аппаратом. Из соболезнования, размещенного в военной части, журналистам стало известно, что это была атомная глубоководная станция АС-31 — фактически подводная лодка с характеристиками сверхглубоководного батискафа. «Фонтанка» выяснила, что причиной пожара стал тепловой разгон, воспламенение и последующий взрыв новейшей литий-ионной батареи. Аккумулятор был изготовлен петербургским заводом «Ригель» и установлен в ходе последнего ремонта. Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность».