Митинг в Москве побил рекорд по задержаниям. В автозаки попали более 1000 человек

Несогласованная акция протеста, вызванная отказом в регистрации независимым кандидатам на выборы в Мосгордуму, стала крупнейшей по количеству задержанных за последние годы в России.

"На несанкционированной акции в центре столицы за различные правонарушения были задержаны 1074 человека. По результатам разбирательства в отношении них будут приняты решения в соответствии с законом", – сообщает 27 июля МВД Москвы.

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Ранее отметку в 1000 никогда официально не переступали, ограничиваясь несколькими сотнями. Так, 12 июня этого года на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова поймали всего 500 участников, митинг-шествие по Тверской в 2017-ом закончился задержанием для почти 600 митингующих, хотя, по некоторым оценкам, их было около 1000, а "Марш миллионов" на Болотной в 2012-м ограничился 436 задержанными по официальным данным и 650 – по самым неофициальным.

Столичная мэрия и прокуратура предупредили, что выходить на несанкционированное мероприятие чревато. Задержания начались еще за несколько часов до митинга – повязали около сотни человек.

Среди задержанных сегодня было несколько неудавшихся кандидатов в муниципальные депутаты, которые и призвали людей выйти на улицы, например, Любовь Соболь и Дмитрий Гудков. Не спасало от попадания в автозак и удостоверение журналиста, так, в нем прокатились корреспонденты "Комсомольской правды", РБК, Deutsche Welle, "Новой газеты" и других.

Есть также сообщения о жестоких действиях полиции, в частности, применении дубинок и электрошокеров. Один демонстрант доставлен в травмпункт со сломанной ногой, а оператору YouTube-канала Ильи Варламова сломали нос.

Кроме того, сегодня полиция пришла к освещавшим митинг Навальный LIVE и телеканалу "Дождь".