В ДТП в Гатчинском районе пострадали трое. Пожилой водитель не уступил дорогу

Три человека получили травмы в аварии в районе деревни Сяськелево Гатчинского района Ленобласти.

ДТП произошло около 18:30 на 51-м км А-120 "Южное полукольцо", сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, водитель Nissan Xtrail 1935 г.р., выезжая со второстепенной дороги, не уступил путь Kia Rio. В результате пострадали трое: водитель Nissan и его пассажирка 1938 г.р., а также мужчина 1989 г.р. за рулём Kia Rio. Все трое госпитализированы в центральную больницу Гатчины.