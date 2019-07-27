В Петербурге разведены мосты. Владимир Путин принимает парад на Неве и в Кронштадте

Огни Ростральных колонн на стрелке Васильевского острова, вертикальное положение невских мостов и пушечный залп с бастиона Петропавловской крепости — в Северной столице начинается Главный военно-морской парад.

Как передает корреспондент «Фонтанки», Ростральные колонны зажжены с 10 утра 28 июля. Пламя будет гореть до 14.00. В финале парада огонь в чашах погаснет, чтобы вернуться в 22.00 — к праздничному салюту в честь для ВМФ. Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты, чьи пролеты сейчас разведены, примут комфортное для автомобилистов положение в 12.15. Президент Владимир Путин в это время будет наблюдать на Сенатской площади телевизионную трансляцию кронштадтской части парада.

В эти минуты верховный главнокомандующий на адмиральском катере объезжает стоящие на бочках корабли. Парадный строй возглавляет реплика деревянного парусника «Полтава». Из шести кораблей на рейде Невы только два, «Мытищи» и «Серпухов», находятся в составе флота. Корвет «Гремящий», фрегат «Адмирал флота Касатонов» и подлодка «Кронштадт» под юрисдикцией судостроителей, Минобороны рассчитывает принять заказ в ближайшее время.

Реклама



Всего в Главном военно-морском параде больше 40 участников. В Кронштадте в кильватерном строю пройдут российские корабли дальней морской и океанской зоны, также специальные гости – китайский эсминец «Сиань» и индийский фрегат российской постройки «Таркаш».

«Фонтанка» ведет текстовую трансляцию парада, где подмечает любопытные детали и незаметные обывателю подробности.