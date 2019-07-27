Экс-министр обороны Грузии арестован по делу об июньских антироссийских митингах

Тбилисский городской суд избрал для Ираклия Окруашвили, которого ранее задержали по делу о беспорядках на акциях протеста, меру пресечения.

«Суд отказался удовлетворять просьбу адвоката Окруашвили [об освобождении под залог], мотивируя это тем, что бывший министр обороны на свободе сможет повлиять на ход дела, уничтожить улики, существующие в деле, и, возможно, скрыться от следствия», – сообщает 27 июля ТАСС.

Сторона защиты просила отпустить лидера партии «Победившая Грузия» под залог в 10 тысяч лари (более 3,4 тысяч долларов).

Окруашвили задержали 25 июля. Ему предъявили обвинения по части 1 и статьи 225 УК Грузии (организация группового насилия). участие в нем и руководство им).

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Судебный процесс над бывшим министром и лидером «Победившей Грузии» проходил в закрытом режиме.