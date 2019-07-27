Макрон хочет уединиться с Путиным на Лазурном берегу Франции

Эмманюэль Макрон подтвердил, что проведет двусторонние переговоры с Владимиром Путиным в президентской резиденции форт Брегансон на Лазурном побережье республики.

«Форт Брегансон позволяет изолироваться, но иметь возможность для приема иностранных лидеров, что я и сделаю с Владимиром Путиным через несколько недель», – цитирует 27 июля заявление Эмманюэла Макрона газета Le Figaro.

По его словам, ему важно поговорить с российским президентом за несколько дней до саммита G7 во французском Биаррице. Встреча назначена на 19 августа.