Троллейбус, кондуктор которого получила по лицу, остановился из-за технической неисправности. Видео изучает полиция

Установить личность мужчины, который ударил по лицу кондуктора троллейбуса, будет непросто – на место происшествия сотрудников полиции не звали. Конфликт разгорелся на фоне технической остановки.

Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе регионального управления МВД, искать злоумышленника, который ударил по лицу кондуктора троллейбуса в Красносельском районе Петербурга, полиция будет с помощью видеозаписи. На место их не звали, сообщений и заявлений не поступало.

В ГУП «Горэлектротранс» уточнили, что водитель ночью 24 июля остановился из-за технической неисправности, пассажиров забрал другой троллейбус. Вероятно, это и стало причиной недовольства пассажира, который после продолжительного потока возмущений ударил кондуктора в лицо. Как сообщалось ранее, женщине понадобилась госпитализация, у нее сотрясение мозга.