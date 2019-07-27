«Нас взяли в кольцо». Число задержанных на митинге в Москве выросло до 700, но демонстранты не расходятся

По неофициальным данным, количество задержанных полицией участников несанкционированного митинга в столице перевалило за отметку в 700. Это больше, чем на акции протеста 12 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова, когда поймали 500 участников.

«700 задержанных в центре Москвы», – сообщает 27 июля «Новая газета».

Александр Горохов быстро освободился и прислал это величественное видео с Трубнойhttps://t.co/kSoLWfgZkc pic.twitter.com/ASACrzkYPC — Медиазона (@mediazzzona) 27 июля 2019 г.

Несмотря на это, участники акции протеста перегруппировались в район метро Трубная, куда их идти призвал неудавшийся кандидат в депутаты Дмитрий Гудков. Станцию подземки сразу же закрыли на вход, а сотрудники Росгвардии оцепили. На Трубную приехала и юрист ФБК Любовь Соболь, которую сразу же задержали. По последним данным МБХ Медиа, у подземки задержали 60 человек.

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ОМОН ходит по Трубной как в компьютерной игре, когда отряд получает задание патрулировать определенную территорию — маршрут остается неизменнымhttps://t.co/nKFOoYPLSy pic.twitter.com/qDz9NsDjIS — Медиазона (@mediazzzona) 27 июля 2019 г.

Очевидцы утверждают, что стражи правопорядка действуют жестко. Так, оператор YouTube-канала Юльи Варламов Алексей Солоухин рассказал: «Нас взяли в кольцо, стали всех бить и принимать. <…> Женщин били, [валили] на асфальт, ломали буквально. Нас осталось 20 человек в кольце, и потом выпустили». Об этом Варламов написал в «Твиттере», добавив, что Солоухину разбили нос.

На Трубной людей задерживают и уводят, придерживая за волосы, чтобы они не сопротивлялись. Задержаны не менее двух десятков человекhttps://t.co/XaUeO5zwC8 pic.twitter.com/a7WsTiNM3C — Медиазона (@mediazzzona) 27 июля 2019 г.

Уполномоченный по правам детей в столице Евгений Бунимович заявил «Интерфаксу», что проверит информацию об избиении подростков на акции протеста.