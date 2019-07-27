На Московском пассажирка вывалилась из автобуса. Водитель не закрыл дверь

В тяжёлом состоянии в больнице оказалась пассажирка городского автобуса после того, как она выпала из него на Московское шоссе.

Как сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД, женщина не удержалась в салоне автобуса около пяти часов вечера, когда он отъехал от остановки рядом с 13 домом по Московскому шоссе. 55-летней пассажирке оказывают помощь медики.

По предварительной информации, водитель забыл закрыть дверь. За рулём он с 2002 года. Это был коммерческий маршрут компании «Питеравто».

Перевозчик объяснил инцидент тем, что пассажирка нажала кнопку аварийного открытия дверей во время движения автобуса и не удержала равновесие из-за резкой остановки.

«Мы проводим служебное расследование ситуации, обязательно будут проверены действия водителя исходя из данных внутренних видеорегистраторов. Пассажирке будет выплачена страховка», — рассказали в компании «Питеравто».