В Минкомсвязи раскритиковали законопроект об интернет-ресурсах за удар по российскими программистам и компаниям

Глава российского министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций назвал "необдуманной" идею законопроекта, который ограничит право иностранцев владеть и управлять «информационно значимыми интернет-ресурсами» в РФ.

«Я не видел самого законопроекта, но саму его идею, как она описана в прессе, я категорически не поддерживаю. Те компании, против которых фактически направлен этот законопроект, в частности, «Яндекс»и Mail.ru Group, – это наше национальное достояние. Они дают нам шанс, что наша страна будет занимать достойное место в цифровом мире», – цитирует 27 июля заявление Константина Носкова ТАСС.

По его словам, российские интернет-гиганты существуют только по той причине, что «государство не закрутило гайки», поэтому и сейчас на такой шаг идти нецелесообразно.

«Я уже не говорю о том, что такие необдуманные и необсужденные инициативы, которые выливаются в публичную плоскость, негативно действуют на тысячи лучших российских программистов», – отметил Носков.