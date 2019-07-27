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Общество
27.07.2019 20:23
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Кремль показал детей погибших в Баренцевом море подводников. Путин напоил их чаем

Члены семей погибших в Арктике гидронавтов стали публичными персонами после встречи с главой российского государства. Владимир Путин спросил вдов и сирот, что еще может сделать для них страна. 

О чаепитии с президентом 27 июля сообщает пресс-служба Кремля. Фотографии Путина в окружении жен и детей погибших месяц назад офицеров ВМФ опубликованы на официальном сайте. Государственные СМИ назвали имена участников встречи. Семья одного из четырнадцати моряков не присутствовала. Почему жена и дети военврача Александра Васильева не пришли, не сообщается. По данным «Фонтанки», они живут в Петербурге.

Кремль показал детей погибших в Баренцевом море подводников. Путин напоил их чаем

«Я хотел поговорить о том, чем занималось в последнее время Минобороны с целью оказания вам помощи. Знаю, я посмотрел все эти справки, бумаги, знаю, что многое сделано, но все-таки мне хотелось это услышать от вас самих, что вы считаете недостаточно, на что-то нужно дополнительно обратить внимание, где-то что-то еще дополнительно сделать для вас, для детей – для их будущего. Давайте спокойно, по-семейному поговорим», – цитирует ТАСС обращение президента к членам семей офицеров.

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Государственное агентство перечислило участников встречи: вдова Владимира Абанкина Елена с дочерью Асей, вдова Александра Авдонина Елена, вдова Андрея Воскресенского Наталья с сыном Тимуром, вдова Дениса Долонского Наталья с сыновьями Александром и Арсением, вдова Николая Филина Елена с сыном Александром и дочерью Ией, вдова и мать Сергея Данильченко, вдова и родители Михаила Дубкова, вдова Константина Иванова Юлия, вдова Виктора Кузьмина Елена; вдова, сын и отец Дениса Опарина, вдова Константина Сомова Татьяна с дочерью Анастасией, гражданская жена Владимира Сухиничева Виктория и вдова Дмитрия Соловьева Светлана.

О чем попросили Путина семьи подводников, не сообщается.

Справка:

Пожар в Баренцевом море произошел 1 июля. В борьбе за живучесть корабля погибли четырнадцать старших офицеров. Штаб отряда гидронавтов находится в Петербурге. Четверо погибших офицеров посмертно награждены звездами Героя России, десять семей получили от Минобороны ордена Мужества. Подводники похоронены на Серафимовском кладбище в Петербурге. 

Объект, где произошла трагедия, секретный. Официально он назван научно-исследовательским глубоководным аппаратом. Из соболезнования, размещенного в военной части, журналистам стало известно, что это была атомная глубоководная станция АС-31 — фактически подводная лодка с характеристиками сверхглубоководного батискафа. «Фонтанка» выяснила, что причиной пожара стал тепловой разгон, воспламенение и последующий взрыв новейшей литий-ионной батареи. Аккумулятор был изготовлен петербургским заводом «Ригель» и установлен в ходе последнего ремонта. Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность».

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