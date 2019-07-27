Аномальная жара загоняет петербуржцев в фонтаны

Гидрометцентр рапортует, что сегодня, 27 июля, погода в Петербурге держится на уровне +30 градусов Цельсия. "Без осадков", – уточняют синоптики. В воскресенье, 28 июля, обещают +25 градусов с переменной облачностью и кратковременным дождем.

Причину погодной аномалии разъяснил ведущий специалист "Центра-Фобос" Михаил Леус: "Гребень вытянувшегося с северо-запада антициклона. Наполненный сухими и хорошо прогретыми воздушными массами, он сохранит в городе небольшую облачность и полное отсутствие дождей". По его оценке, нынешние температуры примерно на 5 градусов выше средних показателей за много лет.

Петербуржцы и гости города, спасаясь от аномальной жары, направились на природу и в парки. Особенной популярностью пользуется фонтан в Парке 300-летия.

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На удивление жаркая погода тянет петербуржцев и в залив. Так, на пляже Васильевского острова у устья реки Смоленки накануне вечером отдыхали более сотни человек, и даже после захода солнца купальщики не желали вылезать из воды.