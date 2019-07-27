Участник военно-морского парада найден мертвым. Полиция пришла в самый романтический отель Петербурга

Военнослужащий Балтийского флота обнаружен мертвым в номере расположенной в центре Петербурга гостиницы. Малый ракетный корабль матроса замыкает парадный строй в акватории Невы.

Как стало известно «Фонтанке», не подающего признаков жизни 20-летнего контрактника нашла горничная отеля AKYAN St.Petersburg. Ресепшен позвонил в полицию в 13 часов 27 июля. Правоохранительные органы изучают обстоятельства произошедшего и вчитываются в смысл послания, которое оставил погибший.

Администрация AKYAN St.Petersburg отказалась обсуждать с «Фонтанкой» происшествие на территории гостиницы. На своем сайте AKYAN позиционирует себя одним из 25 лучших заведений для ночлега в России и самым романтическим отелем в Петербурге. Чтобы снять здесь самый дешевый номер, придется заплатить больше 7 тысяч рублей, если без скидки, то 9200. Это почти вдвое выше средней рыночной цены.

По данным нашего издания военнослужащий числится в списках личного состава Балтийского флота. Малый ракетный корабль «Советск», на котором он служил, проходит заводские испытания. Судостроители «Пеллы» планируют в 2019-м передать заказ Минобороны. В программе завтрашнего парада в честь дня ВМФ МРК «Советск» заявлен замыкающим парадный строй на Неве.

«Комиссия командования ЗВО совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего одной из частей Балтийского флота. По предварительным данным, контрактник во внеслужебное время совершил суицид вне территории военной части. Выясняются все обстоятельства произошедшего», – сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Западного военного округа.