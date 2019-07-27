Протест в Москве: Любовь Соболь оштрафована на 30 тыс. рублей, задержан Илья Азар

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь оштрафована на 30 тысяч рублей. Такое решение 27 июля вынес Хамовнический суд Москвы, сообщает РБК.

По данным издания, причиной стали призывы к участию в несогласованной акции за участие независимых кандидатов в Мосгордуму 14 июля.

Соболь задержали на выходе из такси, когда она приехала на место проведения митинга сегодня, 27 июля. Среди задержанных оппозиционных кандидатов также Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Юлия Галямина и другие. Нескольким незарегистрированным кандидатам, включая Сергея Митрохина, удалось попасть на митинг.

Несанкционированный митинг за свободу выборов в Мосгордуму начался в Москве в 14:00. Задержания начались раньше. По оценкам МВД, в митинге приняли участие около 3500 тыс. человек. По последним данным «ОВД-Инфо», на акции задержали более 600 человек. В частности, в участок везут муниципального депутата по району Хамовники и журналиста «Новой газеты» Илью Азара, передаёт РБК.

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Ранее также задержали ведущего программы «Где деньги?» на YouТube-канале «Навальный Live» Владимира Милова.

Среди тех, кого забрала полиция, есть пострадавшие.