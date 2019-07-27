На «Скандинавии» нетерпеливый водитель отправил в больницу ребёнка. Всего четверо пострадавших

В лобовом ДТП на трассе под Петербургом пострадал 13-летний ребёнок. Водитель Nissan пытался обогнать «Газель».

Как сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД, три машины столкнулись на 73 км трассы «Скандинавия» после трёх часов дня 27 июля.

Водитель «Ниссана» попытался обогнать грузовик, но на встречной полосе свободно не было. Лоб в лоб «японец» столкнулся с «Опелем».

Оба водителя в больнице в тяжёлом состоянии, как и их пассажиры. На переднем кресле «Опеля» сидела 13-летняя девочка.