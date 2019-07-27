«Сегодня в храме». Московская церковь укрыла часть участников несанкционированного митинга

Храм Космы и Дамиана, который располагается в Столешниковом переулке Москвы, пустил внутрь принимавших участие в несанкционированной акции протеста в центре столицы.

«Протестующих, которые убегали от ОМОНа, пустили в храм Космы и Дамиана на Столешниковом переулке», – об этом 27 июля сообщает BBC.

Как пишут СМИ, настоятель пропустил людей из дворов Столешникова переулка, где демонстрантов заблокировали полицейские.

В церкви не скрывают, что помогли демонстрантам. Более того, на официальной странице храма в рубрике «Летопись» появилось фотография протестующих с подписью «сегодня в храме».

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Напомним, что несанкционированный митинг у столичной мэрии был вызван отказом в регистрации независимым кандидатам на выборы в Мосгордуму. Несмотря на предостережения градоначальника Сергея Собянина и прокуратуры, люди стали подходить к Тверской за несколько часов до мероприятия. Почти 100 человек задержали до начала митинга, включая несостоявшихся кандидатов Дмитрия Гудкова и Любовь Соболь. По последним данным, число задержанных перевалило за 500.