Северный ветер и кратковременный дождь освежат Петербург в воскресенье

В воскресенье, 28 июля, станет чуть прохладнее. Об этом 27 июля сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность и от +24 до +26 градусов Цельсия. Ночью преимущественно без осадков и до +20, но днём порывы северного, северо-восточного ветра скоростью 7 – 12 метров в секунду вкупе с кратковременным дождём снизят накал жары.

Атмосферное давление будет понижаться, добавляют метеорологи.

По прогнозу Гидрометцентра, холодать начнёт в понедельник, 29 июля. В начале недели столбик термометра едва ли преодолеет отметку в +18 градусов Цельсия, а во вторник и вовсе будет +15 и дождь.