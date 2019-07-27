В редакцию телеканала "Дождь" пришли силовики

Сотрудники столичной полиции появились в офисе издания, чтобы принести повестку. Это уже второй за день визит силовиков во время трансляции несанкционированного митинга в Москве.

"Сотрудники полиции пришли в редакцию телеканала Дождь. Полицейские вручили главному редактору Дождя Александре Перепеловой повестку на допрос в Следственный комитет в качестве свидетеля по делу о воспрепятствовании работе избрикомов (ст. 141 УК РФ)", – сообщает 27 июля на своем сайте телеканал.

Речь идет о возбужденном 24 июля уголовном деле. По версии следствия, в столице были организованы «заведомо незаконные и несогласованные митинги», чтобы помешать деятельности комиссий. По этому делу уже допросили несостоявшихся кандидатов в депутаты Дмитрия Гудкова и Любовь Соболь.

Ранее люди в форме, представившиеся сотрудниками полиции, в прямом эфире с обыском нагрянули в офис, откуда ведет свое вещание YouTube-канал Навальный LIVE. Ведущего Владимира Милова задержали. Несмотря на это, стрим продолжился.