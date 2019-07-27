«На земле много проблем». Путин рассказал, зачем ушел на дно Финского залива

У берегов острова Гогланд состоялось погружение и всплытие российского президента. Голландский батискаф знаком Путину еще по крымской операции, когда дно было значительно ниже.

О том, что Владимир Путин успешно вернулся на землю, 27 июля сообщает пресс-служба Кремля. Минутой молчания президент почтил память 40 моряков, которые погибли вместе с подводной лодкой в 1942 году. Щ-308 «Семга» проекта «Щука» является братской могилой. Она была обнаружена год назад в ходе экспедиции «Поклон кораблям великой Победы». Сегодня на месте гибели лодки и экипажа установили мемориальную табличку с именами.

Видео с сайта /ren.tv/

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Для Владимира Путина погружаться на дно не в новинку. В 2015 году на этом же подводном аппарате C-Explorer 3.11 исследовал остов древнего галеона, найденного в Балаклавской бухте Севастополя. Тогда пришлось опускаться на глубину 82 метра, под водой Путин провел 40 минут. В этот раз погружение длилось около часа, а глубина составила 50 метров.

После возвращения Владимир Путин рассказал журналистам, зачем уходит под воду, поднимается в горы и летает время от времени. «Делаю я это потому, что наши люди везде работают – и в воздухе, и под водой, и под землей. И я считаю, что должен побывать там, где работают наши российские граждане, специалисты, посмотреть, как они это делают, чтобы лучше понять цену тому, чему многих из этих людей посвящают свою жизнь», – цитирует главу государства ТАСС.

«На земле много проблем, – добавил президент. – Чтобы их было поменьше, приходится и на высоту подниматься, и под воду опускаться».

По данным «Фонтанки», операция, которая совпала с протестными митингами в Москве, готовилась несколько месяцев. Погружение Владимира Путина в батискафе обеспечивали офицеры военной части, где служили погибшие в Баренцевом море гидронавты. Со вдовами моряков президент встречается сегодня.