Число задержанных на митинге за свободные выборы в Москве выросло до 500. У одного из них диагностирован перелом ноги

Сразу два источники заявили, что число задержанных участников несанкционированного митинга в центре Москвы приблизилось к 500 человек.

"Всего задержанных более 500", – сообщает 27 июля МБХ Медиа в "Твиттере".

Вот что сейчас происходит на Столешниковом переулке в Москве. Похожая ситуация в Брюсовом переулке. Есть раненные, слышны хлопки. Всего задержанных более 500 pic.twitter.com/13iSFWFoNL — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 27 июля 2019 г.

По данным ОВД-Инфо, их число чуть меньше – 478, опубликованы списки задержанных. Официальная информация МВД столицы уже устарела, так как была озвучена в 15.20. Тогда полицейские насчитали 295 человек.

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Тем временем у самого первого задержанного Константина Коновалова в травмпункте диагностировали перелом ноги. Об этом в своем Telegram рассказал глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков. Ранее сообщалось, что в ходе столкновения пострадала муниципальный депутат Александра Парушина.

На митинге также задержали муниципального депутата Константина Янкаускаса, передаёт РБК.