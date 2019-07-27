«Адские стуки». Силовики пришли с обыском в офис Навального во время прямого эфира, ведущего Милова задержали

Во время трансляции YouTube-канала Навальный LIVE в помещение проникли люди в форме, представившиеся «сотрудниками полиции».

«У нас там адские стуки», – об этом заявил во время стрима 27 июля ведущий Владимир Милов, после чего дверь взломали.

На просьбу представиться человек в форме заявил, что они «сотрудники полиции», и попросил Милова пройти с ним.

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Видео, как полиция врывалась в студию @navalnylive, откуда велась прямая трансляция акции на Тверской. pic.twitter.com/4Wbh0sP8cK — Ilya Pahomov (@ilyapahomov) 27 июля 2019 г.

Камера показала, что люди в штатском силой проникли в редакцию, попросив работников Навальный LIVE «не трогать компьютеры». Милов настаивал, что действия полиции якобы незаконны. «Вы незаконно ворвались», – заявил ведущий интернет-канала. Когда ситуация утихла, следователь объяснил причину своего визита – обыск.

Напомним, что люди в форме появились перед офисом, откуда вещает Навальный LIVE, час назад. Они даже стали участниками прямой трансляции после того, как Милов вывел в эфир видео с камер наблюдения. Стрим интернет-канала показывал несанкционированную акцию протеста в Москве. Число зрителей варьировалось от 40 до 55 тысяч.

Владимир Милов в своем «Твиттере» сообщил, что его задержали и отправили в ОВД Даниловский.

Несанкционированный митинг у столичной мэрии был вызван отказом в регистрации независимым кандидатам на выборы в Мосгордуму. Несмотря на предостережения градоначальника Сергея Собянина и прокуратуры, люди стали подходить к Тверской за несколько часов до мероприятия. Почти 100 человек задержали до начала митинга, включая несостоявшихся кандидатов Дмитрия Гудкова и Любовь Соболь. По последним данным МВД, задержано 300 человек, всего на протест вышли 3,5 тыс. участников.