На митинге в Москве разбили голову муниципальному депутату. МВД обозначило число участников протеста

В ходе несанкционированной протестной акции в Москве, участники которой требуют зарегистрировать независимых депутатов на выборы в Мосгордуму, в ходе столкновения с ОМОНом пострадала муниципальный депутат Александра Парушина. Как сообщает "Открытая Россия", ей разбили голову.

Полиция разбила голову муниципальному депутату Александре Парушиной pic.twitter.com/EyAhdjYR18 — Открытая Россия (@openrussia_team) 27 июля 2019 г.

Омоновцы, между тем, встав щитом, теснят протестующих.

По данным МВД, в несогласованной акции в Москве принимают участие 3,5 тысячи человек, из них примерно 700 человек – журналисты и блогеры. Ранее ведомство рапортовало о 300 задержанных. Очевидцы сообщают, что полиция использует дубинки и электрошокеры.