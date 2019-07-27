Происшествия
На митинге в Москве разбили голову муниципальному депутату. МВД обозначило число участников протеста
В ходе несанкционированной протестной акции в Москве, участники которой требуют зарегистрировать независимых депутатов на выборы в Мосгордуму, в ходе столкновения с ОМОНом пострадала муниципальный депутат Александра Парушина. Как сообщает "Открытая Россия", ей разбили голову.
Полиция разбила голову муниципальному депутату Александре Парушиной pic.twitter.com/EyAhdjYR18— Открытая Россия (@openrussia_team) 27 июля 2019 г.
Омоновцы, между тем, встав щитом, теснят протестующих.
Полиция теснит собравшихся— Новая Газета (@novaya_gazeta) 27 июля 2019 г.
Видео: Илья @A3AP / Новая газета pic.twitter.com/Ez8rYwuqrV
По данным МВД, в несогласованной акции в Москве принимают участие 3,5 тысячи человек, из них примерно 700 человек – журналисты и блогеры. Ранее ведомство рапортовало о 300 задержанных. Очевидцы сообщают, что полиция использует дубинки и электрошокеры.
Справка:
Несанкционированный митинг у столичной мэрии был вызван отказом в регистрации независимым кандидатам на выборы в Мосгордуму. Несмотря на предостережения градоначальника Сергея Собянина и прокуратуры, люди стали подходить к Тверской за несколько часов до мероприятия. Почти 100 человек задержали до начала митинга, включая несостоявшихся кандидатов Дмитрия Гудкова и Любовь Соболь.