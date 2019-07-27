«Я начальник восьмого отдела полиции». У Гостиного двора скрутили самозванца с автоматом

Мужчина с автоматом на плече прогуливался днём 27 июля по Садовой улице в Петербурге. Полицейских он считает коллегами.

Видеозапись, на которой запечатлен процесс задержания вооруженного мужчины, 27 июля прислали «Фонтанке» читатели. Беспокойный пешеход привлёк внимание прохожих не только пьяным видом, но и внушительных размеров автоматом на плече. На углу Садовой и Ломоносова его скрутили сотрудники вневедомственной охраны. Аргумента против у него было два – «Я начальник восьмого отдела полиции» и «я на митинг шёл, на акцию».

Как сообщили нашему изданию в региональном управлении Росгвардии, задержанного передали «коллегам» в 28 отдел полиции, автомат оказался игрушкой.

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Что касается трудовых заслуг «автоматчика», то «Фонтанка» уверена, что Виталий Мироненков, начальник восьмого отдела полиции Кировского района, выглядит иначе.

По данным нашего издания, задержанный все же небезосновательно чувствует себя причастным к органам правопорядка. Несколько лет назад он работал в ГИБДД в Выборгском районе города.