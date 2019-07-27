17-летний «Ураган» из Петербурга с рекордом выиграл серебро взрослого чемпионата мира

Петербургский пловец Андрей Минаков стал автором главной сенсации чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея). 17-летний спортсмен завоевал серебряную медаль на 100-метровке баттерфляем.

Минаков преодолел дистанцию за 50,83 секунды, установив новый рекорд России. Победу одержал многократный чемпион нынешних соревнований американец Калеб Дрессел (49,66). Обладателем бронзовой награды стал олимпийский чемпион Олимпиады 2012 года Чад Ле Кло из ЮАР.

Для России эта медаль стала 26-й на чемпионате мира в Кванджу. У россиян 12 золотых, 10 серебряных и 4 бронзовые награды. Лидирует в общем зачёте команда Китая.

Соревнования завершатся в воскресенье, 28 июля.

Напомним, «Фонтанка» встречалась с Минаковым в октябре 2018 года после того, как он выиграл шесть золотых медалей юниорской Олимпиады.