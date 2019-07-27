МВД рапортует о 300 задержанных на митинге в Москве. Демонстранты говорят о применении дубинок и электрошокеров

Столичное МВД рассказало о задержаниях сотен человек за "нарушения общественного порядка". Протестующие утверждают, что задержания продолжаются с применением спецсредств.

"На несанкционированной акции в центре столицы за нарушения общественного порядка задержано 295 человек. Значительное количество задержанных не являются жителями Москвы. Все задержанные доставляются в территориальные подразделения полиции для разбирательства", – говорится 27 июля в официальном заявлении пресс-службы ГУ МВД по городу Москва.

Неофициальные данные немного отличаются. Так, ОВД-Инфо сообщило о 317 задержанных.

Сообщается также, что стражи правопорядка применяют спецсредства. В частности, издание "Сноб" указывает, что журналиста "Известий" ударили электрошокером. "Медиазона", в свою очередь, отмечает, что "омоновцы бьют людей дубинками". По версии издания, силу применили к корреспонденту РБК.