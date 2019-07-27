Глава Кронштадта снова надел военный мундир. На острове Котлин презентовали сквер русско-корейской дружбы

Видовой сквер в честь города-побратима Кронштадта южнокорейского Инчхона официально открыли с воинским ритуалом и корейским колоритом.

Новое общественное пространство с видом на Кронштадтский рейд и форты жители получили 27 июля.

На церемонию открытия приехали вице-губернатор Олег Марков и генеральный консул республики Корея Квон Дон Сок. Глава Кронштадта Олег Довганюк в парадном мундире капитана 1 ранга лично поднял над сквером Инчхон Андреевский флаг.

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Помимо рекреационной функции новый кронштадтский сквер получил и просветительскую. В нем установлены стенды, рассказывающие о подвиге крейсера «Варяг», вступившего в 1904 году в неравный бой с японской эскадрой на рейде корейского порта Чемульпо, ныне носящего имя Инчхон.

Корейский колорит в сквере обеспечили беседка в национальном стиле, корейские сосны и кустарники.

Уже завтра новому общественному пространству предстоит пройти первое испытание на прочность, из сквера Инчхон открывается неплохой вид на строй кораблей Главного парада ВМФ.