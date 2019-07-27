Под Москвой разбился легкомоторный самолет. Перед падением в воду он зацепился за ЛЭП

В Подмосковье потерпел крушение легкомоторный самолет. При взлете из аэродрома он зацепил провода и рухнул в воду. Пилота и пассажира ищут.

Как сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР, самолет Lake вылетел 27 июля без пяти час дня из аэропорта Дракино.

«Задев линии электропередач, он потерпел крушение в районе деревни Подмоклово Серпуховского района Московской области», – уточнили в следствии.

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Уголовное дело пока не возбуждалось. Судьба пилота и пассажира неизвестны. Погибшими их пока не считают и ищут в реке Ока, куда упал самолет.

В ГУ МЧС Московской области информацию о пилоте и пассажире комментируют скупо: «Есть пострадавшие».

В поисках участвуют 26 спасателей