Любитель пива выстрелил в лицо студенту и уехал на его велосипеде

Врачи спасают зрение молодого человека, на которого ограбили в центре Петербурга. Ему стреляли в лицо из газового пистолета.

Как стало известно «Фонтанке», 18-летнего юношу увезли в глазную травму на Литейном в час ночи 27 июля. На Загородном проспекте к нему подошёл мужчина на вид около сорока лет, выстрелил в лицо и отобрал велосипед.

Из примет молодой человек запомнил чёрные шорты, футболку, очки и волосы, в руках у него кроме пистолета, а после и велосипеда, было две бутылки пива. Нападавший уехал по Большому Казачьему переулку.

Как сообищили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Сотрудниками полиции приняты меры к поиску и задержанию злоумышленника.