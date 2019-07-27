"Горько!" в окружении ОМОНа. В Москве молодожёнов не пустили к ресторану

Проходящая в столице несанкционированная акция протеста сказалась и на праздновании свадьбы москвичей, которые не смогли проехать к месту торжества из-за перекрытой Тверской улицы.

"К Тверской 17 подъехала машина со свадьбой. Их не пустили к ресторану и омоновец закрыл за ними дверь", – об этом 27 июля сообщила "Новая газета" в "Твиттере".

На видео, которое распространяется в социальных сетях, видно, что демонстранты скандировали "Горько!". Омоновцы же были безучастны, отказавшись пропустить микроавтобус с молодоженами в ресторан.

Напомним, что несанкционированный митинг у столичной мэрии был вызван отказом в регистрации независимым кандидатам на выборы в Мосгордуму. Несмотря на предостережения градоначальника Сергея Собянина и прокуратуры, люди стали подходить к Тверской за несколько часов до мероприятия. Почти 100 человек задержали до начал митинга, включая несостоявшихся кандидатов Дмитрия Гудкова и Любовь Соболь.