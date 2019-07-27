Владимир Путин ушёл на дно. Вместе с ним гидронавты из того самого отряда

Российский президент дал старт мероприятиям в честь дня военно-морского флота. С мемориальной табличкой он спустился на батискафе к затонувшей во время войны подлодке.

О новом достижении национального лидера в субботу, 27 июля, сообщают журналисты кремлевского пула. Владимир Путин прибыл в Петербург в канун дня ВМФ. У острова Гогланд в Финском заливе он начал погружение на 50-метровую глубину к затонувшей во время Великой Отечественной войны подводной лодке Щ-308 «Семга». Здесь водолазам предстоит установить табличку в память о погибших подводниках.

По данным «Фонтанки», операция в Финском заливе готовилась несколько месяцев. Погружение Владимира Путина в батискафе обеспечивают военнослужащие секретной петербургской части, где служили погибшие в Баренцевом море гидронавты. Со вдовами офицеров, по информации нашего издания, президент также планирует встретиться сегодня.