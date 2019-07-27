«Требует завести против меня уголовное дело». Пивоваров объяснил свое задержание

Координатор проекта «Объединенные демократы» Андрей Пивоваров, который утром 27 июля был задержан в Петербурге, рассказал о причинах интереса со стороны полиции.

«На меня написала заявление знаменитая Ксения Недбайло, глава избирательной комиссии округа «Екатерингофский». Требует завести против меня уголовное дело по ст 128.1 (клевета) за выступление на митинге в среду», – рассказал 27 июля Пивоваров в Facebook.

По его словам, он подписал обязательство о явке и «из отдела вышел».

Пивоваров напомнил, что на акции протеста он потребовал привлечь к ответственности Недбайло и других глав комиссий, которые могли препятствовать регистрации независимых кандидатов.