Протестующие в Москве прорвали оцепление. В ход пошли полицейские дубинки

Участники несанкционированной акции протеста прорвали оцепление и попытались прорваться к Тверской, 13, где располагается столичная мэрия.

"На пересечении Тверской и Страстного бульвара прорвали оцепление", - сообщает 27 июля телеканал "Дождь".

"Медиазона" также рассказала, что демонстрантам удалось прорваться через ограждения у ресторана на Тверской, 17. При этом полиция применила дубинки.

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По данным "Медиазоны", в Москве задержали более 200 человек.

Напомним, что несанкционированный митинг у столичной мэрии был вызван отказом в регистрации независимым кандидатам на выборы в Мосгордуму. Несмотря на предостережения градоначальника Сергея Собянина и прокуратуры, люди стали подходить к Тверской за несколько часов до мероприятия. Почти 100 человек задержали до начала митинга, включая несостоявшихся кандидатов Дмитрия Гудкова и Любовь Соболь.