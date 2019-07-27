"Передай привет маме". К офису Навального в прямом эфире пришли полицейские

Группа людей в форме полиции появилась перед офисом, откуда о проходящем в столице несогласованном митинге вещает YouTube-канал Навальный LIVE.

"Прямо сейчас к нам пытаются ломиться, чтобы прервать эту трансляцию", – заявил во время стрима 27 июля ведущий Навальный LIVE Владимир Милов.

В прямом эфире он показал видео с камер наблюдения, на которых видна группа людей в форме. По словам Милова, они хотят проникнуть внутрь офиса, чтобы прервать "честную трансляцию".

Сотрудники полиции, судя по всему, поняли, что их показывают онлайн. Один из них предложил другому "передать привет маме".